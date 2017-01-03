В стамбульский ночной клуб Reina миллиардер пришел вместе с приятелем Наврасом Ассафом, который тоже погиб в результате вооруженного нападения.

"Супруга Ассафа была ранена, в настоящее время она находится в больнице в тяжелом состоянии. Жена Саррафа и еще одна иорданская пара, которая была в клубе, также пострадала", — отмечает издание.

Как сообщалось, нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в ночь на 1 января. Нападавший приехал к клубу на такси, достал автомат из багажника машины, потом убил полицейского и турагента, стоявших на входе, и зашел в здание. Внутри клуба в тот момент находилось свыше 400 человек. Нападавший вел стрельбу на протяжении семи минут, выпустив более сотни патронов. Затем преступник переоделся и затерялся в толпе.

Жертвами теракта стали 39 человек: 11 граждан Турции, 7 граждан Саудовской Аравии, 3 гражданина Ирака, 3 гражданина Ливана, по 2 гражданина Иордана, Индии и Марокко, по одному гражданину Германии, Сирии, Туниса, Бельгии, Кувейта, Канады и России, а также один человек с двойным гражданством Туниса и Франции. Еще одно тело до сих пор не опознано. 65 человек получили ранения. Жители Латвии во время теракта не пострадали.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Полиция подозревает в совершении нападения выходца из Средней Азии. Предположительно, речь идет о гражданине Узбекистана или Киргизии. Власти сейчас пытаются понять, связан ли нападавший на клуб с теми, кто устроил стрельбу и взрыв в аэропорту имени Ататюрка в июле.

Полиция Турции арестовала 12 человек по подозрению в причастности к теракту. Поиск нападавшего продолжается. Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что у полиции есть отпечатки пальцев и описание нападавшего.