Во Франкфурте-на-Майне по подозрению в терроризме задержан военнослужащий бундесвера. Предположительно, он выдавал себя за сирийского беженца и действовал из ксенофобских побуждений. Об этом сообщила прокуратура Франкфурта в четверг, 27 апреля. Бундесвер, со своей стороны, подтвердил факт задержания.

Следствие подозревает 28-летнего военнослужащего в подготовке серьезного антигосударственного акта насилия. В связи этим уголовным делом накануне, 26 апреля, 90 сотрудников Федерального ведомства по уголовным делам (BKA), полиции федеральных земель Гессена и Баварии, а также их австрийские и французские коллеги обыскали 16 объектов в Германии, Австрии и Франции. Военнослужащий был задержан во время учений в баварском Хаммельбурге, он проходил службу во французском Илькирше-Граффенштадене близ границы с Германией.

Предварительное расследование началось в конце января, после того, как в туалете венского аэропорта было обнаружено оружие калибра 7,65 мм. Немецкое издание Bild пишет, что солдат спрятал его в канализационном люке. 3 февраля он вернулся, чтобы забрать оружие и был задержан австрийскими властями, после чего на него было заведено уголовное дело. По информации Bild, задержанный военнослужащий является офицером в звании старшего лейтенанта.

Кроме того, по информации следствия, подозреваемый в конце декабря 2015 года в Гиссене выдавал себя за сирийского беженца и на этом основании по поддельным документам поселился в общежитии для беженцев. Уже в январе 2016 года он получил убежище в Баварии, жилье и денежное пособие. По словам представителя прокуратуры, задержанный военнослужащий вел двойную жизнь.

По этому делу также задержан предполагаемый пособник военного, 24-летний студент из Оффенбаха.