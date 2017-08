По его данным, инцидент произошел 26 июля перед отправлением рейса 9I-867 из Хайдарабада в Пуну. Как пишет Hindustan Times, пчелы облепили лобовое стекло лайнера, лишив пилотов обзора и возможности взлететь.

Сотрудники аэропорта использовали специальный аэрозоль, чтобы прогнать насекомых. В салон пчелы не проникли, так как к моменту атаки двери самолета уже были закрыты. В результате никто из людей не пострадал.

Генеральное управление гражданской авиации Индии (DGCA) начало расследование по факту произошедшего. По правилам безопасности пчелиные рои не должны появляться на территории воздушных гаваней.

