Рауш живет в пансионате Sunrise on the Scioto в городе Колумбус, штат Огайо, последние три года и очень им довольна. За это время она израсходовала все средства, которые отложила себе на пенсию. Когда женщина оказалась под угрозой выселения буквально в следующем месяце, ее 67-летняя дочь по совету знакомых начала в интернете кампанию, чтобы собрать своей матери хоть немного средств, передает The Daily Mail.

Однако эта история попала в местные СМИ, после чего за две недели была собрана сумма, которой Керри хватит еще на несколько лет оплаты услуг пансионата.

"Это удивительное доказательство существования простой человеческой доброты в то время, когда иногда кажется, что она в дефиците", — заявила дочь Керри Сьюзан Хэтфилд, выразив сердечную благодарность всем, кто выручил ее маму.

How 1000 STRANGERS raised more than $50k to keep a 108-year-old Ohio woman in her assisted living home https://t.co/visqRgJgnS

— Daily Mail US (@DailyMail) January 18, 2017