Полиция в Париже задержала вооруженного ножом мужчину, пытавшегося проникнуть на Эйфелеву башню. Инцидент произошел в ночь на 6 августа, сообщило Общество по эксплуатации Эйфелевой башни.

Мужчина попытался прорваться через полицейский контроль у подножия башни, был "очень быстро схвачен и задержан". О причинах его действий ничего не известно, в результате инцидента никто не пострадал.

Все посетители башни после инцидента были выведены, силы безопасности проверили все этажи символа французской столицы. Ничего подозрительного не было обнаружено. По всей вероятности, злоумышленник был один. О числе посетителей башни в момент нападения не сообщается.

В ночь на 6 августа Эйфелева башня была подсвечена в цвета "Пари Сен-Жермен", приветствуя таким образом приезд в Париж бразильского нападающего Неймара, который ранее подписал с парижской футбольной командой пятилетний контракт и перешел в нее из "Барселоны".

С 2016 года вход на площадку под Эйфелевой башней и проход к билетным кассам доступен только после прохождения через металлодетекторы. Вход посетителей на башню открыт до полуночи, в 0.45 она закрывается.