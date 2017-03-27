26 марта в Москве прошла массовая несогласованная акция протеста, посвященная борьбе с коррупцией и инициированная оппозиционером Алексеем Навальным, который почти сразу был задержан. По данным общественных наблюдателей, полиция арестовала около тысячи человек. Общее количество протестующих по России в этот день, по официальным данным, оценивается в 8 тысяч человек. Радиостанция "Эхо Москвы" называет цифру до 60 000 участников акций протеста.
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