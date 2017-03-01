Так, в отчете указывается, что ВВС Сирии и ВКС России наносили по удерживавшимся оппозицией районам восточного Алеппо "ежедневные воздушные удары", в результате которых сотни человек были убиты, а также разрушены несколько медицинских учреждений. Кроме того, сирийская правительственная авиация "намеренно" разбомбила колонну с гуманитарным грузом, что привело к 14 жертвам и приостановке операции по оказанию помощи местному населению, подчеркивается в документе.

Отдельного упоминания того, в каких именно военных преступлениях подозревается российская сторона, в отчете не содержится, уточняет Reuters. Авторы доклада, в частности, отмечают использование сбрасываемых с воздуха кассетных боеприпасов, однако не возлагают ответственность за это адресно — на Москву или Дамаск. Наконец, комиссия ООН обращает внимание на то, что сирийские ВВС применяли "бомбы с хлорином в населенных районах", что повлекло за собой гибель "сотен мирных граждан".

Генеральная ассамблея ООН в декабре 2016 года объявила о создании специальной рабочей группы. В ее задачи входит создание досье материалов о военных преступлениях в Сирии. Предполагается, что это поможет международным органам юстиции собрать доказательный материал, который они смогут использовать для привлечения виновных к ответственности.