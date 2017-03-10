В документе утверждается, что в период с июля 2015-го по декабрь 2016 года на юго-востоке страны погибли около двух тысяч человек, а их дома были уничтожены.

В частности, в городе Джизре в начале 2016 года 189 человек на протяжении нескольких недель были фактически заперты в подвалах своих домов, не имея доступа к воде, пище и медицинской помощи. Все они погибли в результате обстрелов со стороны турецкой армии.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад Аль-Хусейн заявил, что Турция не проводит никаких расследований по данным фактам. "Похоже, что ни один подозреваемый не был задержан и ни один человек не был привлечен к уголовной ответственности", — заявил он.

14 июля прошлого года сообщалось, что турецкие власти запретили выходить на улицу жителям 16 сел в провинции Диярбакыр, население которых составляют преимущественно курды. Ограничение было введено в связи с операцией, проводившейся против бойцов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

В апреле постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич привел статистические данные "Турецкого фонда по правам человека" (Human Rights Foundation of Turkey), согласно которым за время проведения так называемой антитеррористической операции с июля 2015 года погибли более 300 гражданских лиц.

Вооруженное противостояние между официальной Анкарой и курдами, которые ведут борьбу за образование автономии в составе страны, обострилось летом 2015 года после теракта в городе Суруч. Тогда погибли 32 человека, преимущественно курды. Бойцы РПК обвинили турецкие власти в пособничестве исламистам и возобновили партизанскую войну против турецких силовиков.