Депутат Рады Александр Онищенко, разыскиваемый на Украине, видит свое будущее в Германии. Политик-миллионер обещает проводить тут международные турниры и подал документы на немецкое гражданство.

Ранчо под 100 гектаров

Александр Онищенко купил имение площадью под сто гектаров на окраине Херцлаке еще в 2013 году. Украинский мультимиллионер и депутат Рады за несколько лет приобрел десятки лошадей элитных пород, некоторые из них стоили более миллиона евро. Здесь, в Нижней Саксонии, до недавнего времени тренировалась сборная Украины по конному спорту, спонсором которой был Онищенко.

"Абрамович конного спорта", как иногда называют украинца немецкие спортивные журналисты, пригласил ряд известных иностранных наездников выступать под флагом Украины. Команда вместе со своим спонсором с переменным успехом участвовала в международных турнирах, пока в один прекрасный день у Онищенко не начались проблемы с украинскими правоохранительными органами.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило депутата в хищении газа, добытого в рамках совместной деятельности государственной "Укргаздобычи" с подконтрольными Онищенко компаниями. По версии следствия, государству действиями политика был нанесен ущерб на суму почти в 3 миллиарда гривен (около 100 миллионов евро в пересчете). По делу, которое НАБУ именуют "газовой схемой", уже арестованы восемь должностных лиц подконтрольных Онищенко компаний, которые следователи считают фиктивными. Организатору этой "схемы" грозит от 7 до 12 лет лишения свободы, отмечают в антикоррупционном бюро.

Сам депутат, с которого Верховная рада сняла неприкосновенность, уже на протяжении полутора лет скрывается от следствия за границей. При этом Александр Онищенко называет уголовное дело, по которому проходит как обвиняемый, "заказным" и считает его инициатором президента Петра Порошенко.

После побега из Украины Онищенко заявил, что располагает компроматом на высшее руководство страны, а чуть позже обнародовал ряд аудиозаписей бесед с людьми, которых охарактеризовал как "переговорщиков от администрации президента". Опальный олигарх обещал обнародовать и записи разговоров с Порошенко, которые должны были свидетельствовать о коррумпированности президента. Однако этого пока так и не произошло.

Снова на коне

После того как весной 2017 года Интерпол отказался объявлять беглеца в розыск, Александр Онищенко активно путешествует по миру — отдыхает и принимает участие в соревнованиях по конному спорту. И утверждает, что недавно получил политическое убежище, однако отказывается сообщить, в какой именно стране. С недавних пор, судя по публикациям в немецких профильных изданиях по конному спорту, Онищенко снова покупает дорогих лошадей.

По следам одного из известнейших беглецов из Украины DW направилась в поселок Херцлаке, где находится имение миллионера. Разговаривать с Deutsche Welle Александр Онищенко отказался. Зато открытым к общению с прессой оказался местный бургомистр Ханс Бескен. В беседе он признался, что серьезно переживал о том, что же будет с имением украинца, пока тот был в бегах.

Депутат в прошлом году продал почти всех своих лошадей, сократил часть обслуживающего персонала и в Херцлаке, пока ему угрожал арест, не показывался, вспоминает Бескен. Бургомистр опасался, что имение конфискуют. "Мы, наш муниципалитет, не хотим, чтобы этот центр коневодства, который является образцовым в масштабах всей Германии, был растянут по частям из-за событий, которые где-то когда-то имели место", — объяснил Бескен.

Поэтому, когда Онищенко недавно вернулся в Херцлаке, бургомистр вздохнул с облегчением. Украинец пригласил его в гости: показал конюшни, вновь полные лошадей, продемонстрировал публикации в прессе, в которых идет речь об уголовных делах против него, и заверил Бескена в том, что "все это лишь политика". Во время общения, вспоминает бургомистр, Александр Онищенко выразил желание официально зарегистрироваться на территории общины.

На тот момент официальным местом проживания украинца значился поселок в пригороде Барселоны, о чем свидетельствует информация о его немецкой компании. Однако теперь, заверил Онищенко, он хочет жить именно здесь, в немецкой провинции. В качестве подтверждения серьезности своих намерений украинец пообещал помогать деньгами местному конному клубу. Кроме того, он попросил содействовать ему в получении немецкого паспорта, рассказал бургомистр.

Немецкий паспорт? Нет проблем!

"Конечно, нет проблем!", — повторяет свой ответ на просьбу Ханс Бескен. Как же, мол, не поддержать предпринимателя, который столько инвестирует в поселок. Через несколько дней после первой беседы Александр Онищенко уже был с документами в местной администрации. Почетного гостя без очереди провели в кабинет, признается Бескен, и за считанные минуты все бюрократические процедуры были позади: Онищенко прописан, документы на получение немецкого гражданства поданы.

Ханс Бескен убежден, что уже скоро украинский миллионер получит немецкий паспорт, ведь он выполняет все формальные требования, уже много лет легально проживая в Германии. Это, тем не менее, не мешало Онищенко быть одновременно депутатом Верховной рады.

"Я уже несколько раз интересовался прогрессом в вопросе гражданства. Как мне сказали, дело продвигается хорошо. Я сомневался, что все выйдет так быстро, но по состоянию на сегодняшний день у меня есть информация, что (с гражданством Онищенко) все должно получиться", — делится бургомистр. Он написал рекомендательное письмо, высказавшись в поддержку выдачи Онищенко немецкого паспорта, и ни на секунду не сомневается, что поступил правильно. По словам Бескен, украинец пообещал в следующем году провести в Херцлаке международный турнир по конному спорту.

"Для нас это необычайная реклама. Если в газетах, на радио и телевидении будут говорить о нашем поселке, о котором, скажем прямо, на федеральном уровне мало кто знает, о том, что у нас проходит такой престижный турнир, который планирует господин Онищенко, то для нас это будет иметь большой имиджевый эффект", — строит радужные планы бургомистр. Он убежден, что уголовное дело на Украине не помешает Александру Онищенко выполнить обещания, данные на его возможной новой родине. При этом Ханс Бескен отмечает, что в Германии у Онищенко проблем с законом нет: "Он даже показывал мне решение суда".

Статус Онищенко в Германии

Очевидно, речь идет о датированном 6 февраля ответе Высшего земельного суда в Кобленце адвокатам украинца на их запрос о предпосылках для возможной экстрадиции Александра Онищенко на Украину. Судьи, исходя из предоставленной адвокатами информации об уголовном деле на Украине, высказали сомнение, что есть однозначные основания для экстрадиции, в случае если Онищенко будет задержан в ФРГ по запросу Киева.

Дело в том, что для экстрадиции подозреваемого необходимо, чтобы состав преступления, в котором его обвиняют, квалифицировался как преступление и в Германии. Этого в случае Онищенко судьи Высшего земельного суда не увидели. Месяцем позже они вынесли окончательное решение по жалобе украинца, в которой он требовал отменить ордер на его арест в Германии. Суд, в конце концов, отказал в рассмотрении жалобы. "Сенат суда констатировал, что никакого ордера на арест господина Онищенко не существует", — сообщил DW пресс-секретарь суда.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины отказались ответить на вопросы DW, направляли ли в Германию запрос об аресте и экстрадиции Александра Онищенко. Заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин в сентябре в интервью украинскому "5 каналу" (им владеет Петр Порошенко) заявил, что "НАБУ следует за Онищенко по пятам", и как только поступает информация о его появлении в той или иной стране — туда направляется отдельный запрос. "Когда-нибудь этот круг замкнется. Прятаться в этом мире становится все труднее", — полагает Енин. По его выражению, арест Онищенко — лишь "дело времени".

Однако у украинских правоохранительных органов времени, очевидно, совсем немного. Если скандальный украинский олигарх получит немецкое гражданство, вопрос его выдачи Украине будет снят автоматически. Помешать этому могло бы лишь уголовное дело в Германии. "У нас на данный момент уже ничего нет", — сообщил DW пресс-секретарь прокуратуры города Оснабрюк, в юрисдикции которой по месту проживания находится Александр Онищенко. Какие уголовные дела были в прошлом, представитель прокуратуры не сказал.

Новый гражданин ФРГ с чистой репутацией

"Главное, что у нас в Германии он ничего не натворил", — рассуждает в беседе с DW "директор школы" с бородкой, прогуливаясь с собакой по улицам Херцлаке. В том, что Александр Онищенко решил пустить здесь корни, он — как и бургомистр — ничего предосудительного не видит.

К наполеоновским планам о международных турнирах на новой малой родине украинского миллионера мужчина равнодушен: "Нам, простым людям, от этого никакого толка нет. Богачи просто развлекаются в своем закрытом обществе".