Оползень в Индии унес 46 жизней

Foto: AFP/Scanpix В индийском штате Химачал-Прадеш сошел оползень, погибли не менее 46 человек. По крайней мере, столько тел извлечены к настоящему моменту, пять человек удалось найти живыми, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Поисково-спасательная операция продолжается. Оползень сошел на автомагистраль национального значения, под завалами оказались два автобуса корпорации автомобильных перевозок штата. Сообщается о десятках людей, пропавших без вести.

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