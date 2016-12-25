"Предположительное место падения самолета Ту-154 определено. В этом районе к обследованию рельефа дна приступили корабли, оборудованные гидролокаторами бокового обзора. Продолжается переброска самолетами ВТА водолазов и водолазного оборудования из пунктов постоянной дислокации", — говорится в сообщении Минобороны.

Также известно, что аэропорт Адлер направились специалисты Северного флота с необитаемыми телеуправляемыми подводными аппаратами "Тайгер" и "Фалькон".

МЧС России распространило видео поисковых работ на месте катастрофы самолета Ту-154 Министерства обороны. В операции на месте падения лайнера задействовано множество судов, ее участники вылавливают из воды обломки самолета. С неба водную поверхность изучают на вертолетах, передает Lenta.ru.

В течение первого дня поисков самописцы найдены не были. Министр Соколов заявил, что следствие отрабатывает все версии, и говорить о теракте пока преждевременно. Соколов также сообщил, что бортовые самописцы Ту-154 не оборудуются радиомаяками, их будут искать водолазы и глубоководные аппараты среди обломков.

Собеседник "Интерфакса" заявил, что операция проходит в сложных условиях: "Установлено, что фрагменты самолета и тел погибших находятся на глубине более 100 метров". По его данным, фрагменты корпуса течением уносит в открытое море.

Другую картину представил собеседник РИА "Новости": "По оценке экспертов, тела погибших при крушении Ту-154 находятся, скорее всего, внутри фюзеляжа на глубине порядка 60 метров".

По данным на вечер 25 декабря на месте падения самолета найдены и подняты на поверхность фрагменты 11 тел погибших. Первый борт с останками вылетит в Москву 26 декабря.

Самолет Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны (бортовой номер RA-85572) пропал с радаров рано утром 25 декабря после вылета из Сочи, где дозаправлялся. Воздушное судно, направлявшееся в сирийскую Латакию, упало вскоре после взлета. Погибли 92 человека. На борту самолета находилось артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты и представители Минобороны РФ.

26 декабря объявлен в России днем общенационального траура. Панихиды по погибшим под Сочи пройдут в понедельник во всех православных храмах. День траура объявлен и в Беларуси.