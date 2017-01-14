86% россиян уверены в том, что Россию боятся в остальном мире и этим довольны 75% участников опроса, проведенного фондом "Общественное мнение". Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на "Интерфакс".

Сообщается также, что 67% опрошенных уверены в росте влияния России на окружающий мир, который связывают в основном с ростом военной мощи страны (14%), проведением правильной внешней политики (11%) и личным вкладом президента России Владимира Путина (7%).

Около 48% россиян считают, что на сегодняшний день отношение к России в окружающем мир скорее отрицательное, и 42% придерживаются противоположной точки зрения. При этом 51% опрошенных заявили, что не считают отношение к России в мире объективным.

Богатой Россию считают 58% респондентов (33% считают наоборот), свободной — 70% участников опроса, и еще 65% назвали свою страну развитым и передовым государством.

Между тем, по данным опроса, проведенного социологическим центром Ipsos и агентством Reuters, около 82% американцев считают Россию серьезной угрозой для США. Число американцев, видящих в России угрозу, за год выросло на 6%. Кроме того, сообщается, что большинство граждан США опасаются России больше, чем Китая и Саудовской Аравии.