Так, лишь 46 процентов участников опроса считают, что Трамп обладает качествами, необходимыми для урегулирования международных кризисов. Около 44 процентов респондентов убеждены, что он не сможет предотвратить крупные скандалы в рядах своей администрации.

В "разумное использование (им) военной силы" верят лишь 47 процентов опрошенных. В сравнении с предшественниками Дональда Трампа на этом посту — Бараком Обамой, Джорджем Бушем и Биллом Клинтоном — у республиканца самые низкие показатели.

Лишь чуть больше половины американцев — 55 процентов — считают, что он сможет успешно защищать интересы США за рубежом. Наименьшие сомнения вызывают способности Трампа эффективно работать с Конгрессом США и решать экономические задачи: 60 и 59 процентов опрошенных уверены, что он справится с этими проблемами.

Исследование Gallup проводилось по телефону с 7 по 11 декабря 2016 года, в нем участвовали 1028 человек, проживающих в США.