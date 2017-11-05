Президент США Дональд Трамп по итогам девяти месяцев на посту оказался самым непопулярным среди американских лидеров за последние 70 лет. Об этом свидетельствуют опросы, проведенные газетой The Washington Post и телеканалом ABC.

По данным WP, работу Трампа в должности главы государства одобряют лишь 37% американцев, не согласны с его политикой 59% респондентов. Это самый высокий показатель неодобрения с 1953 года - со времен 34-го президента Дуайта Эйзенхауэра.

Предшественников Трампа в аналогичный период президентства поддерживали от 51% (Джимми Картер) до 89% (Джордж Буш-младший) граждан США.

Почти две трети (65%) опрошенных считают, что за время пребывания на посту Трамп "ничего не сделал" или "сделал мало", свидетельствуют данные ABC. Более половины участников исследования (53%) заявили, что при действующем президенте-республиканце Соединенные Штаты стали слабее.

Большинство американцев (58%) также считают, что Трамп не умеет заключать политические сделки. При этом 55% склонны упрекать президента в том, что он не сдержал своих предвыборных обещаний.

Опрос проводился с 29 октября по 1 ноября среди 1005 граждан США. Погрешность результатов составляет 3,5 процентного пункта.