Список погибших во время теракта в питерском метро:
- Алиева Динара Самандаровна, 08.10.1996;
- Арышев Максим Витальевич, 18.08.1996;
- Малюкова Ксения Сергеевна, 11.09.1998;
- Медянцева Ирина Кузьминична, 06.05.1966;
- Свистунова Ангелина Сергеевна, 17.02.1990;
- Налимов Юрий Павлович, 07.06.1945;
- Даниленко Оксана Геннадьевна, 03.10.1991;
- Щекина Лариса Григорьевна, 02.06.1950;
- Петров Денис Романович, 27.12.1991;
- Сагадеев Мансур Тихирович, 27.08.2000 или 27.03.2000.
Для идентификации личности еще четырех погибших назначены генетические экспертизы, сообщили в Следственном комитете.
Днем 3 апреля в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт — 2" произошел взрыв в вагоне поезда. Погибли 14 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Как сообщалось, Следственный комитет уже установил личность совершившего теракт в Петербурге — им оказался 22-летней уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Он работал в автомастерской Санкт-Петербурга, российское гражданство получил в 2011 году в Генконсульстве России в Киргизии.
Экспертами-криминалистами обнаружены генетические следы Джалилова на сумке, оставленной на станции метро "Площадь Восстания", в которой находилось взрывное устройство. Личность Джалилова также подтверждают материалы с камер наблюдения.