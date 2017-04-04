Список погибших во время теракта в питерском метро:

- Алиева Динара Самандаровна, 08.10.1996;

- Арышев Максим Витальевич, 18.08.1996;

- Малюкова Ксения Сергеевна, 11.09.1998;

- Медянцева Ирина Кузьминична, 06.05.1966;

- Свистунова Ангелина Сергеевна, 17.02.1990;

- Налимов Юрий Павлович, 07.06.1945;

- Даниленко Оксана Геннадьевна, 03.10.1991;

- Щекина Лариса Григорьевна, 02.06.1950;

- Петров Денис Романович, 27.12.1991;

- Сагадеев Мансур Тихирович, 27.08.2000 или 27.03.2000.

Для идентификации личности еще четырех погибших назначены генетические экспертизы, сообщили в Следственном комитете.

Днем 3 апреля в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт — 2" произошел взрыв в вагоне поезда. Погибли 14 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Как сообщалось, Следственный комитет уже установил личность совершившего теракт в Петербурге — им оказался 22-летней уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Он работал в автомастерской Санкт-Петербурга, российское гражданство получил в 2011 году в Генконсульстве России в Киргизии.

Экспертами-криминалистами обнаружены генетические следы Джалилова на сумке, оставленной на станции метро "Площадь Восстания", в которой находилось взрывное устройство. Личность Джалилова также подтверждают материалы с камер наблюдения.