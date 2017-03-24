



Ранее уже сообщалось, что 23 марта около 11.30 в центре Киева был расстрелян бывший депутат Госдумы России Денис Вороненков, который осенью прошлого года уехал из России, а в декабре получил украинское гражданство. Ранения получили еще два человека — охранник Вороненкова и киллер, который позже скончался в больнице во время операции.