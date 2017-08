На фото в Twitter видно, что Airbus A320 пролетает в считанных метрах над другим воздушным судном. Как сообщает AP, следствие установило, что самолет Air Canada находился в этот момент всего в 18 метрах над землей.

Как сообщалось, вечером 7 июля самолет Air Canada AC759 из Торонто при приземлении в Сан-Франциско принял за взлетно-посадочную полосу рулежную дорожку, на которой в то время находились четыре самолета. Если бы диспетчер не успел вовремя предупредить экипаж об ошибке, Airbus столкнулся бы с четырьмя заправленными лайнерами, на борту которых находились пассажиры. По оценкам СМИ, это могла бы быть крупнейшая авиакатастрофа в истории.

Через неделю после инцидента в сети появилась запись переговоров пилотов Airbus 320 с диспетчерами, из которой следует, что летчик сообщил о "каких-то огнях" на взлетно-посадочной полосе, которые в действительности являлись самолетами на рулежной дорожке. Диспетчер заверил пилота, что полоса свободна, и никаких огней на ней нет. Через несколько секунд вмешался второй голос, возможно, это был член экипажа другого лайнера: "Куда летит этот парень? Он над рулежной дорожкой". Только после этого диспетчер приказал пилоту канадского самолета прервать приземление.

