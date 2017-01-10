Неопознанный летающий объект был замечен военными летчиками 11 ноября 2014 года во время патрулирования прибрежного сектора к западу от Сантьяго. Представляя отчет, один из военных описал НЛО как "плоскую вытянутую структуру с двумя тепловыми центрами". Земные радары его не зафиксировали.

На видеозаписи видно, как появившийся буквально из пустоты объект так же внезапно исчез в облаках. Специалисты CEFAA установили, что объект не был птицей, куском космического мусора, насекомым, самолетом, парашютистом, дельтапланом или аномалией в атмосфере. Завершая доклад, комитет назвал объект "неопознанным", отмечает National Geographic.

Осенью прошлого года эксперты, занимавшиеся изучением происхождения трех металлических объектов, найденных во время раскопок в Румынии в 1973 году, пришли к шокирующим выводам: одна из трех находок, которая с виду выглядит как результат деятельности человека, попала на Землю около 250 тысяч лет назад. Этот факт, по мнению специалистов, подтверждает теорию существования инопланетного разума.

Фото — кадр из видео