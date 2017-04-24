Согласно данным ведомства, лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон получил 23,75 процента голосов, на втором месте — представитель "Национального фронта" Марин Ле Пен с 21,53 процента. Они будут соперничать во втором туре, который состоится через две недели.

Представитель правого движения "Республиканцы" Франсуа Фийон получил 19,91 процента голосов, на четвертом месте — кандидат от крайне левого движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 19,64 процента.

Ранее в поддержку Макрона высказались высшие чиновники Франции, а также его бывшие соперники — кандидат от Соцпартии Бенуа Амон и Франсуа Фийон.