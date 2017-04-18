27-летний Азимов был задержан 17 апреля в Московской области. При задержании у подозреваемого был изъят боевой пистолет.

Выходец из Центральной Азии, имеющий российское гражданство, считается одним из организаторов теракта 3 апреля в метро Санкт-Петербурга, в результате которого погибли 14 человек, не считая террориста-смертника. В Генпрокуратуре РФ взрыв квалифицировали как теракт. Следственный комитет назвал предполагаемым террористом 22-летнего уроженца Киргизии Акбаржона Джалилова.

Предполагаемый организатор теракта в метро Санкт-Петербурга Аброр Азимов по достижении 18 лет в 2008 году получил паспорт гражданина Киргизии, но спустя пять лет сменил гражданство на российское, сообщает "Интерфакс".

Еще будучи гражданином Киргизии, Азимов выехал в Россию, где постоянно проживал и работал, на родину приезжал не чаще раза в год. Генконсул РФ также рассказал, что, по данным ведомства, Азимов "успел отслужить в Армии Киргизии в альтернативной форме"

РЕН ТВ сообщает, что Азимов несколько месяцев провел в лагерях террористической группировки "Джебхат Ан-Нусра"*. По данным телеканала, там он находился вместе с предполагаемым смертником Акбаржоном Джалиловым. Оба были членами так называемого Ошского джамаата.

По делу о теракте в метро Санкт-Петербурга ранее были арестованы восемь подозреваемых. Шестеро из них были задержаны в Петербурге, еще двое — в Москве: это Содик Ортиков, Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов и Шохиста Каримова.

В ходе обыска в квартире на Товарищеском проспекте, где был задержан 23-летний Махмудов, было изъято самодельное взрывное устройство схожее с тем, что сработало в вагоне метро на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".