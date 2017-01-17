Слова "Донбасс превращается в Приднестровье" стали общеупотребительными, хотя к реальности они имеют весьма отдаленное отношение. Приднестровье — сепаратистский регион Молдавии при политической независимости, сохранил все экономические связи с Кишиневом, что для территорий, самопровозглашенных ДНР и ЛНР смотрится несбыточным оптимистическим сценарием.

Портал Delfi совместно со Спектр.Press продолжает публикацию цикла репортажей "Осколки" - о том, как выглядит повседневная жизнь на непризнанных территориях бывшего СССР - в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Донецкой и Луганской областях Украины. Третья статья цикла посвящена Донбассу. О том, как живет Абхазия, можно прочесть здесь и здесь.

Кроме того, в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии нигде не проживает больше 250 тысяч человек, а на территории Донбасса, контролируемой пророссийскими образованиями, немногим менее 3 миллионов человек. И там уже два c половиной года идет война, и каждый день гибнут люди. На 30% территории Донбасса расположились два квазигосударственных образования, между которыми существует реальная таможенная граница. При этом там образовался свой особый ни на что не похожий уклад жизни, который внимательно изучал "Спектра" в Донецке Михаил Скорик.