Изменения о приоритетности членства Украины в Североатлантическом альянсе внесены в законы "Об основах национальной безопасности" и "Об основах внутренней и внешней политики".

Верховная рада Украины проголосовала за ориентацию на членство в НАТО как стратегический внешнеполитический приоритет государственной политики 8 июня. Тогда это это решение поддержали 260 депутатов, против выступили только 20, еще 16 воздержались. Закон, предусматривающий интеграцию Украины в евроатлантическое пространство по безопасности с целью приобретения членства в НАТО, президент страны Петр Порошенко подписал 6 июля.