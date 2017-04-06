Житель Эстонии Арсен Мардалейшвили, которого подозревали в сборе секретных военных сведений по заданию МВД Эстонии, был задержан в мае 2016 года в Санкт-Петербурге, напоминает Gazeta.ru.

Дело поступило в суд с грифом "совершенно секретно" и рассматривалось в закрытом режиме, поэтому иные подробности обвинения в суде не разглашают. По информации суда, Мардалейшвили является одновременно лицом без гражданства и обладает статусом "негражданин Эстонии".

"В ходе судебных заседаний Мардалейшвили признал себя виновным в собирании и передаче представителям департамента охранной полиции МВД Эстонии за денежное вознаграждение составляющих государственную тайну сведений в отношении частей и соединений Западного военного округа", — сообщает пресс-служба Центра общественных связей ФСБ.