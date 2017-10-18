Участники проведенного совещания у зампреда правительства РФ Аркадия Дворковича пришли к выводу, что сначала необходимо построить высокоскоростную магистраль до Владимира, а судьбу остальной части ВСМ, до Казани, решить потом, если дорога окажется востребованной и окупаемой.

Информацию "Ведомостям" подтвердили министр открытого правительства Михаил Абызов и представитель РЖД, уточнивший, что участок ВСМ до Владимира планируется построить к 2023 году. По словам Абызова, для правительства приоритет — дорога до Казани, но возможна реализация проекта этапами.

Главный риск новой модели в том, что до Владимира не просчитан пассажиропоток, поясняет издание. Если магистраль до Владимира будет менее популярной у пассажиров, чем заложено в концессионной документации, доплачивать придется из бюджета.

Изначально планировалось, что протяженность магистрали Москва — Казань составит около 770 км и что она пройдет через семь российских регионов (Москва и Московская область, Владимирская и Нижегородская область, Чувашская Республика, Марий Эл и Татарстан).

Скорость движения поездов, как предполагают инициаторы проекта, будет достигать 400 км в час. Время в пути от Москвы до Казани составит 3,5 часа против нынешних 14 часов. Чиновники надеялись завершить строительство первой российской ВСМ к чемпионату мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

Финансирование всегда было главным препятствием для строительства ВСМ в России. Магистраль Москва — Казань планировалось построить на условиях государственно-частного партнерства в форме концессии сроком на 40 лет, после чего проект перешел бы государству.

В 2015 году магистраль оценивали в 1 трлн рублей, половину денежных средств в РЖД планировали получить от государства, половину от частных инвесторов. Позднее расходы бюджета на строительство ВСМ до Казани были оценены в 1,28 трлн рублей. Растет риск того, что строительство ВСМ до Казани будет отложено или не состоится, полагают эксперты, участвующие в подготовке проекта.