ООН опубликовала доклад о деятельности в африканской Демократической Республике Конго двух группировок, обвиняемых в зверских убийствах на этнической почве. Члены группировки "Камуина Нсапу", состоящей в основном из несовершеннолетних, отрезают жертвам головы и, согласно утверждениям спасшихся, пьют кровь, чтобы стать неуязвимыми.

В ополчении "Бана мура", организованном и вооруженном, по заявлениям многочисленных жертв и свидетелей, местными властями, есть свои колдуны, которые нейтрализуют магию "Камуины Нсапу".

Доклад, на который ссылается Reuters, показывает, что в преступлениях против человечности участвовали дети. Он основан на свидетельствах очевидцев, бежавших из Демократической Республики Конго в Анголу.

По словам Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна, эти показания должны послужить предупреждением руководству Конголезской республики и предотвратить превращение этого насилия в более широкие этнические чистки.

"Я обращаюсь к правительству с просьбой принять все необходимые меры для исполнения обязательств по защите людей всех этнических групп в регионе Касаи", — говорится в заявлении.

Группа ополченцев "Камуина Нсапу", противостоящая правительству Конго, в течение года казнила как минимум 79 человек, говорится в докладе. В основном это дети разного пола, некоторым из них не было и семи.

Камуина Нсапу — это имя конголезского вождя, который претендовал на власть в отдельных регионах провинций Восточное Касаи и Центральное Касаи. В августе 2016 года он был убит, после чего движение боевиков, названное его именем, начало вести борьбу против властей Конго.

Беженцы утверждали, что члены группы обладают магическими силами и пьют кровь обезглавленных жертв, что делает их непобедимыми. Они были уверены, что это делают и девочки. Это поверие и страх, который "Камуина Нсапу" вызывает в Касаи, "частично объясняют, почему плохо вооруженное ополчение, состоящее в значительной степени из детей, смогло более года противостоять подготовленной Национальной армии", говорится в докладе.

В докладе нет подтвержденных случаев масштабных убийств. Обычно члены "Камуины Нсапу" убивали правительственного чиновника и отрезали ему голову, чтобы предать ее "священному огню".

Еще одна группировка "Бана Мура" возникшая в марте или апреле, предположительно поддерживаемая силами из армии и полиции, совершала нападения на этнические группы луба и лулуа, к которым принадлежат боевики "Камуины Нсапу".

В расследовании, на которое ссылается Reuters, говорится, что если "Камуина Нсапу" убивала государственных служащих и тех, кого считала колдунами, то "Бана Мура" ликвидировала представителей этих этнических групп в деревнях.

В преступлениях участвовали военные, которые, по версии американских следователей, несут ответственность, в частности, за стрельбу по церкви в деревне Джибоко 10 июня, в результате которой погибли от 60 до 90 прихожан.

В других случаях жертвам отрезали головы или сжигали заживо. В докладе описана расправа над медицинским пунктом в деревне, где сотни бойцов убили 90 пациентов, медицинских работников и других людей. Женщина, только что родившая, с непрекратившимся кровотечением, была изнасилована стволом винтовки.

Один из свидетелей утверждал, что после нападения ополчения "Бана Мура" на другую деревню он захоронил 45 обезглавленных тел.

Некоторые члены ополчения "Бана Мура", как говорится в докладе, ценились за их предполагаемые магические силы, которые позволяли нейтрализовать колдовство, используемое членами движения "Камуина Нсапу".

В докладе установлено местонахождение 80 массовых захоронений в регионе Касаи.