Запрещенная в Турции Курдская рабочая партия (КРП) взяла на себя ответственность за нападение на полицейский участок в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции, в результате которого погибли три человека.

Нападение было направлено против "фашистской системы", которую правительство, возглавляемое Партией справедливости и развития, и оппозиционная Партия националистического движения хотят легализовать путем референдума о президентской системе в Турции, говорится в заявлении КРП, выложенном в интернет в среду, 12 апреля.

В документе также говорится, что взрыв в Диярбакыре был устроен в знак протеста против "изоляции, угнетения и пыток" в турецких тюрьмах.

Мощный взрыв на территории полицейского участка в Диярбакыре прогремел утром 11 апреля. Сначала власти заявили, что произошла авария при ремонте транспортного средства, однако позднее было объявлено, что случившееся является терактом. По делу о взрыве в Диярбакыре задержано пять подозреваемых. КРП считается террористической группировкой не только в Турции, но и в ЕС и в США.