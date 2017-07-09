Отмечается, что авторы резолюции украинской делегации под названием "Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины" призывают Россию отменить решение о воссоединении с Крымом, а также "вывести оккупационные войска" с полуострова.
91 член ПА ОБСЕ отдал свой голос за декларацию. 15 членов, в том числе российская делегация, выступили против, и трое воздержались.
Ранее сообщалось, что комитет ПА ОБСЕ поддержал резолюцию о восстановлении территориальной целостности Украины.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Международное сообщество, в том числе ООН, в настоящее время продолжает считать Крым частью Украины.