Участники Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по итогам ежегодной сессии в Минске приняли декларацию, содержащую резолюцию с призывом к России отказаться от Крыма. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что авторы резолюции украинской делегации под названием "Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины" призывают Россию отменить решение о воссоединении с Крымом, а также "вывести оккупационные войска" с полуострова.

91 член ПА ОБСЕ отдал свой голос за декларацию. 15 членов, в том числе российская делегация, выступили против, и трое воздержались.

Ранее сообщалось, что комитет ПА ОБСЕ поддержал резолюцию о восстановлении территориальной целостности Украины.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Международное сообщество, в том числе ООН, в настоящее время продолжает считать Крым частью Украины.