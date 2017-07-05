Понтифик призвал родителей "до конца" оставаться рядом с мальчиком, а Трамп заявил, что готов спасти младенца, если это возможно. "Если мы можем спасти маленького Чарли Гарда, как того хотят наши друзья в Британии и папа римский, мы будем очень рады это сделать", — написал президент США Дональд Трамп в "Твиттере" в понедельник.

Позже представитель Белого Дома пояснила, что Трамп не встречался с родителями Чарли. "Президент просто хочет оказать любую помощь, которая возможна", — сказала она.

Официальный представитель Ватикана Грег Берк опубликовал заявление папы римского Франциска по поводу трагического положения Чарли Гарда.

Понтифик, по словам Берка, тщательно следит за развитием ситуации. В заявлении он говорит, что чувствует близость с родителями младенца. Понтифик молится за них, заявил Берк, и надеется. что их желание оставаться со своим ребенком до самого конца не будет проигнорировано.

Чарли Гард родился с редким генетическим заболеванием: синдромом истощения митохондриальной ДНК. Заболевание настолько редкое, что, по мнению врачей, во всем мире им поражены всего 16 человек.

Чарли, как считается, — один из 16 детей в мире, страдающих от синдрома истощения митохондриальной ДНК. Это редкое генетическое заболевание, приводящее к прогрессивной атрофии мышц и повреждению мозга: органы Чарли не обеспечиваются достаточной энергией для нормального функционирования. Как оказалось, оба родителя младенца носили в себе дефективный ген.

По словам врачей, на данный момент младенец не слышит, не видит, не может двигаться, плакать или глотать, а повреждения мозга уже необратимы. Доктора заявляют, что младенцу нужно дать умереть с достоинством. Однако его родители и их сторонники борются за то, чтобы Чарли поехал в США на экспериментальное лечение.

Это лечение — не панацея. Полностью избавиться от этого недуга невозможно, но есть данные, указывающие на возможность сгладить симптомы заболевания. В то же время американские врачи подчеркивают, что до сих пор лечению подвергались лишь пациенты на менее запущенных стадиях болезни, чем у Чарли.

Родители Чарли, Конни Йейтс и Крис Гард, много месяцев боролись за то, чтобы отправить ребенка на экспериментальное лечение в США. Через интернет им удалось собрать более 1,3 млн фунтов (около 1,7 млн долларов) пожертвований, что с избытком покрывает стоимость транспортировки ребенка и лечения. Потерпев поражение в британских судах, они обратились с иском в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Но в конце июня борьба в судах закончилась. 27 июня ЕСПЧ поддержал решение Верховного суда Британии и окончательно отказал родителям Чарли в их желании перевезти младенца через океан. ЕСПЧ поддержал врачей из больницы Great Ormond Street, которые считают, что ребенка спасти невозможно, а дальнейшее лечение только продлит его страдания. Родителям также было отказано в просьбе забрать Чарли из больницы, чтобы он мог уйти из жизни дома, в своей кровати.

В пятницу, 7 июля, Чарли Гарда должны отключить от аппарата жизнеобеспечения. Это планировалось сделать раньше, однако в руководстве клиники пошли навстречу чувствам родителей и согласились дать им больше времени на то, чтобы попрощаться с сыном. В понедельник перед Букингемским дворцом и резиденцией британского премьер-министра прошли акции в поддержку Чарли Гарда и его родителей.