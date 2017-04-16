Он назвал "подлым" нападение в минувшую субботу на эвакуировавшихся из Алеппо сирийских жителей, когда в результате взрыва погибли не менее 122 человек.

Во время молитвы в Страстную пятницу папа также говорил о судьбе мигрантов и жертв расизма и высказался по поводу преследования христиан по всему миру.

Пасхальное богослужение в Ватикане проходит в это воскресенье в обстановке повышенных мер безопасности: проход к собору Св.Петра перекрыт и верующие могут пройти только через специальные пропускные пункты после досмотра сумок.