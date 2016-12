Германия и Израиль выразили возмущение тем, что руководство учебного учреждения разрешило ученикам нарядиться в форму солдат Третьего рейха во время участия в праздничном мероприятии, приуроченном ко дню основании школы, сообщает Shanghaiist,

Инцидент произошел 23 декабря в одной из частных средних школ города Синьчжу. Ученики одного из классов пришли на праздник одетыми в черную униформу с красными нарукавными повязками с изображением свастики. Также они принесли плакаты и флаги с нацистской символикой.

Школьники выстроились в несколько колонн, во главе которых находился картонный танк. После этого они устроили своеобразный парад, во время которого выкрикивали нацистские приветствия и салютовали ученику, сидящему в "танке".

Снимки с мероприятия были растиражированы в соцсетях. Фотографии вызвали бурное возмущение представителей Израиля и ФРГ.

На следующий день власти Тайваня потребовали от руководства школы принести Израилю свои извинения в связи с происшествием, а Министерство образования пригрозило урезать финансирование учебного заведения.

Руководство школы подчинилось, заверив, что впредь подобное не повторится. Отдельные извинения принес один из главных виновников ЧП — преподаватель истории Лю Си Чен. Он пояснил, что решение по поводу выбора нарядов принималось учениками школы на основе коллективного голосования. При этом сам он пытался высказать сомнения относительно решения подростков, но безуспешно.

