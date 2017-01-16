Ранее пакет поправок в Конституцию на рассмотрение в парламент внесла правящая Партия справедливости и развития (ПСР). Поправки передают главе государства Реджепу Тайипу Эрдогану личный контроль над генштабом Вооруженных сил Турции и разведкой. На сегодняшний день они подчиняются премьер-министру.
Кроме того, в случае окончательного принятия поправок, президент страны получает право издавать указы, назначать министров и выносить на референдум вопрос о конституционных изменениях, передает РИА Новости.
Парламентская форма правления действует с момента образования Турецкой Республики в 1923 году.