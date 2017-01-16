Турция сделала еще один шаг на пути перехода от парламентской к президентской форме правления. Парламент страны принял в первом чтении соответствующий законопроект.

Ранее пакет поправок в Конституцию на рассмотрение в парламент внесла правящая Партия справедливости и развития (ПСР). Поправки передают главе государства Реджепу Тайипу Эрдогану личный контроль над генштабом Вооруженных сил Турции и разведкой. На сегодняшний день они подчиняются премьер-министру.

Кроме того, в случае окончательного принятия поправок, президент страны получает право издавать указы, назначать министров и выносить на референдум вопрос о конституционных изменениях, передает РИА Новости.

Парламентская форма правления действует с момента образования Турецкой Республики в 1923 году.