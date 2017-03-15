Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы во вторник, 14 марта, одобрила соглашение о признании существования гуманитарного кризиса в стране. Этот документ предусматривает, в частности, создание специальной комиссии, которая должна будет разработать меры по преодолению сложившейся ситуации, когда 70% венесуэльцев страдают от голода, сообщает официальный сайт парламента.

Первое заседание этой комиссии состоится в среду, 15 марта. Спикер парламента Хулио Борхес обвинил в нынешнем кризисе правительство страны. Ответственность за происходящее члены Ассамблеи возложили на президента Николаса Мадуро, министра продовольствия страны Родольфо Марко Торреса и других чиновников.

Борхес напомнил, что Национальная ассамблея еще год назад пыталась привлечь внимание правительства к гуманитарной сфере. Однако кабмин умышленно игнорировал сигналы и спровоцировал возникновение голода в стране, чтобы подчинить себе народ.

При этом кабмин пытается скрыть истинное положение дел в стране, заявил спикер. По мнению членов Ассамблеи, именно поэтому власти отказываются открыть специальный гуманитарный канал, по которому в страну может поступать иностранная помощь.

Утром 15 марта у здания Министерства продовольствия Венесуэлы в Каракасе прошли протесты. Несколько активистов подошли к зданию и оставили у его главного входа два мешка с мусором. Тем самым они пытались показать, как венесуэльцы в поисках еды подчас вынуждены рыться в мусоре, передает Reuters.

В прошлом году парламент Венесуэлы уже объявлял чрезвычайное положение в сфере продовольствия и здравоохранения. Это происходило в феврале и апреле 2016 года.

В мае и июне 2016 года дефицит продовольствия и медикаментов в Венесуэле обострился настолько, что в ряде регионов страны произошли масштабные беспорядки.

Граждане страны, прорывая пограничные заграждения, уже неоднократно отправлялись за едой и лекарствами в соседнюю Колумбию. В начале июля 2016 года 500 венесуэлок взяли штурмом границу Колумбии, чтобы купить необходимые продукты.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в 2016 году охарактеризовал ситуацию в Венесуэле как гуманитарный кризис. Выступая перед журналистами во время визита в Аргентину он сказал, что "основные товары и услуги, такие как продовольствие, вода, лекарства и одежда, не доступны" жителям Венесуэлы. Посол Венесуэлы в ООН Рафаэль Рамирес это опровергал, сообщала британская газета Independent. При этом издание утверждает, что были случаи, когда оголодавшие люди врывались в зоопарки и убивали ради еды редких животных.

В середине июля 2016 года президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил спасать экономику министру обороны, назначив его ответственным за реализацию программы "Суверенное и безопасное снабжение". Сам президент создал Государственный совет по снабжению и возглавил его.

В конце июля стало известно, что Латиноамериканский резервный фонд выделил Каракасу кредит в размере 482 млн долларов на еду и товары первой необходимости.

Венесуэла несколько лет переживает тяжелый экономический и финансовый кризис, который усугубился в последние два года из-за падения цен на нефть — главный экспортный товар страны. В стране наблюдается инфляция в сотни процентов, дефицит и девальвация национальной валюты — боливара.