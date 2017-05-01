Не менее 20 пассажиров рейса "Москва — Бангкок" получили травмы, когда самолет Boeing 777 компании "Аэрофлот" попал в "воздушную яму". У некоторых людей переломы, сообщили в посольстве России в Таиланде. В самой авиакомпании назвали произошедшее "турбулентностью ясного неба".

"У пострадавших множественные переломы. Среди них есть и россияне, и иностранцы", — сообщил ТАСС заведующий консульским отделом российского посольства Владимир Соснов.

Дипломат предположил, что пострадали те, кто не был пристегнут. Их всех доставили в больницу в Бангкоке.

Источник ТАСС в аэропорту Бангкока уточнил, что пострадали 25 человек, 19 из них госпитализированы. Остальные отказались госпитализации.

Собеседник агентства Интерфакс, в свою очередь, рассказал, что произошло в небе.

"Самолет Boeing 777 неожиданно попал в зону сильной турбулентности перед началом снижения. То есть обязательства пристегнуть ремни на этот момент отсутствовало", — пояснил он.

"В результате сильного толчка самолет подбросило на 100-200 метров вверх, часть не пристегнутых пассажиров по инерции оказались выброшены в проход и получили травмы", — сообщил источник.

По его словам, от удара салон самолета частично самопроизвольно оказался переведен в аварийный режим, и "над некоторыми креслами были выпущены кислородные маски".

"Часть пострадавших с наиболее серьезными травмами, включая переломы, незамедлительно госпитализированы", — добавил собеседник Интерфакса. По его данным, на борту находилось более 300 человек.

В самой авиакомпании "Аэрофлот" заявили, что экипаж не мог в данной ситуации заранее предупредить пассажиров об опасности.

"Турбулентность, в которую попал Boeing 777, в авиации известна как "турбулентность ясного неба", — говорится в заявлении "Аэрофлота". — Ее основная особенность в том, что возникает она не в облаках, а в чистом небе с хорошей видимостью, где метеорологический радиолокатор не может уловить ее приближение".

"Поэтому у экипажа нет возможности предупредить пассажиров о необходимости вернуться на свои места", — объяснили в авиакомпании.

По данным источника Интерфакса, в результате инцидента самолет не пострадал и уже вылетел обратным рейсом в Москву.