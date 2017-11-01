"Слышатся голоса, что современные технологии способны создавать искусственный интеллект и искусственные органы, что скоро удастся так модернизировать наш разум и тело, что возникнут новые существа. Вера в технологии сегодня — то же, чем была вера в прогресс, это своеобразная квазирелигия", — сказал он.

По словам предстоятеля Русской православной церкви, источник совершенствования находится внутри самого человека, а попытки найти такой источник извне приведут к краху социума. "Источник совершенствования находится внутри человека, а не снаружи. Все это ведет в сторону расчеловечивания, гипертрофированной индивидуализации, а значит — разрушению социума и концу истории", — предостерег он.

Патриарх предположил, что развитие медицинских технологий со временем может привести к расколу человечества. "Серьезным вызовом видится бурное развитие медицинских и генетических технологий. Футурологи уже предсказывают скорое расслоение человечества на две расы. Одним предрекается величие сверхлюдей, а другим — судьба подчиненных", — отметил предстоятель РПЦ.

Он подчеркнул, что новые технологии должны быть доступны не только богатым людям. "Представители глобальных элит мечтают за счет дорогостоящих технологий трансформировать свои тела так, что смерть для них отодвинется на многие десятилетия. Но для абсолютного большинства людей это будет невозможно. Такая перспектива противоречит христианскому взгляду на человека. Нужно, чтобы передовые биотехнологии прежде всего служили не тем, кто готов заплатить, а тем, кто рискует покинуть мир слишком рано", — добавил патриарх.