В докладе Еврокомиссии, опубликованном 10 октября, сказано, что "если пестициды используются в соответствии с разрешенными правилами применения, то они не наносят никакого ощутимого вреда здоровью человека и животных и не оказывают никакого неприемлемого воздействия на окружающую среду".

Тем не менее, возникла неотложная проблема! — пишут депутаты. Первыми жертвами пестицидов, в частности, таких инсектицидов, как неоникотиноиды, стали пчелы, которым грозит исчезновение в Европе. В некоторых ульях в Европе показатель смертности достиг 80%.

Тревожное уменьшение популяций опылителей в конце концов побудило Еврокомиссию издать в 2013 году указ о двухлетнем моратории на три неоникотиноида (инсектициды, действующие на нервную систему пчел) и предложить в июне ввести запрет: на клотианидин, тиаметоксам и имидаклоприд, говорится в статье.

Вместо того чтобы прибегать к уверткам с пестицидами, как это происходит сейчас, французское правительство лучше бы выступило посредником в Брюсселе, с тем чтобы добиться полного запрета на использование неоникотиноидов в Европе, считают депутаты.

Необходимо создать европейскую стратегию, которая позволит истреблять отдельных вредителей, бактерии, микрогрибки и паразитов, не прибегая к массовому использованию пестицидов. Это делается посредством выделения дополнительных средств на исследование вероятных причин исчезновения пчел и возможностей развития более устойчивых популяций, предлагают авторы статьи.

Кроме того, важно структурировать сектор пчеловодства, создавая благоприятные условия для специалистов в области пчеловодства и апиологии, в частности, с помощью профессионального обучения с вручением диплома. Это делается путем разъяснительной политики среди участников аграрного рынка о важнейшей роли пчел и о разработке мер предосторожности, отмечают депутаты.