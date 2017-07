После появления фотографии с посещения Пенсом американского космического агентства, пользователи соцсетей были в недоумении от действий вице-президента.

Однако после этого в официальном твиттер-аккаунте Пенса появилось это же фото с подписью: "Прости, NASA… Марко Рубио подзадорил меня это сделать".

При этом в аккаунте Пенса также была опубликована и фотожаба, где он будто прикасается к дикобразу.

Okay…so this isn't exactly the first time this has happened. pic.twitter.com/6Y7b3UlJXe — Vice President Pence (@VP) July 7, 2017

Марко Рубио, американский сенатор-республиканец от штата Флорида, присоединился к шутке вице-президента, написав в твиттере, что "предупреждал Пенса о том, что "если что разобьет, то сам будет в ответе".

In fairness, I warned @VP that "you break it, you own it" https://t.co/X5ROcnDVCd — Marco Rubio (@marcorubio) July 7, 2017

В конце концов, само NASA написало в твиттере, что прикасаться к оборудованию все же было можно, работникам все равно собирались его чистить.

It was OK to touch the surface. Those are just day-to-day reminder signs. We were going to clean it anyway. It was an honor to host you! https://t.co/gu8zxknsJv— NASA (@NASA) July 7, 2017