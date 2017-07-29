69-летний Жюль Паран сорвал джекпот в онлайн-казино Loto-Quebec. За участие в игре, которая принесла ему чек в 1,2 миллиона, он заплатил чуть более трех американских долларов.

Казино оценивало шанс подобного выигрыша как один к 32 миллионам.

Паран также выиграл миллион долларов в 2008 году. "Может, я родился под счастливой звездой?" — прокомментировал он.

По его словам, азартные игры являются одним из его главных увлечений, наряду с прогулками, охотой и рыбалкой. Паран собирается продолжать участвовать в лотерее.

На вырученные деньги канадец собирается построить новый дом. "Это будет не замок, но дом в современном стиле", — сказал он.