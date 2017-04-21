"У международного сообщества нет сомнений в том, что Сирия хранит химическое оружие в нарушение своих договоренностей и заявлений о том, что она избавилась от него", — заявил Мэттис.

При этом он не стал пояснять, какие запасы химоружия, по его оценкам, хранит Дамаск. Глава Пентагона также отметил, что этот вопрос нужно улаживать дипломатическим путем.

Накануне Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) пришла к выводу, что при авиаударе по сирийской провинции Идлиб в начале апреля использовался зарин или аналогичное вещество нервно-паралитического действия.

Дамаск отрицает причастность к химической атаке. Россия, поддерживающая режим Башара Асада, заявила, что сирийская авиация могла разбомбить склад химоружия повстанцев.

Через три дня после нападения на Идлиб, в ночь на 7 апреля, два американских эсминца, находящихся в Средиземном море южнее Кипра, выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по аэродрому Шейрат на западе сирийской провинции Хомс.

В пятницу Асад заявил в интервью РИА Новости, что ранее считал президента США Дональда Трампа "многообещающим", но атака на базу Шайрат показала, что американцы не держат слово.

"Все мы знаем, что американские чиновники говорят одно, а делают другое, они никогда не придерживаются своих обещаний и слов", — сказал Асад. Сирийский лидер также отметил, что у Дамаска в настоящее время нет никакого канала связи с руководством США.