Как сообщила Уайт, соответствующую проверку в понедельник, 17 апреля, Пентагону поручил провести министр обороны Джеймс Мэттис. Курировать процесс будут первый заместитель министра обороны Роберт Уорк и заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал ВВС Пол Селва, говорится в заявлении. Доклад о проделанной работе будет представлен Трампу в конце года.

Провести оценку ядерного потенциала США президент США поручил еще в конце января. Тогда в записке Трампа говорилось, что следует инициировать переоценку ядерного потенциала, чтобы определить, насколько средства ядерного сдерживания Соединенных Штатов являются современными, надежными, гибкими, и убедиться в том, что они способны противостоять угрозам XXI века

Последний доклад по оценке ядерного потенциала страны был подготовлен еще во время первого президентского срока Барака Обамы — в 2010 году.

Глава Стратегического командования американских ВС (СТРАТКОМ) генерал ВВС Джон Хайтен рассказал о работе над новым документом, выступая в начале месяца на слушаниях в сенатском комитете Конгресса США по делам вооруженных сил. По его словам, которые приводит ТАСС, оборонное ведомство "пересмотрит оценку угроз, которые исходят от конкурентов Америки в ядерной сфере". "И первым, что мы рассмотрим, станет характер возникших угроз. Мы обратим внимание на Россию, Китай, Северную Корею и Иран, в частности, чтобы убедиться, что мы понимаем, что представляют из себя эти угрозы", — пояснил он.

Старший демократ в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США Адам Смит отметил, что оценка ядерного потенциала страны позволит избежать "дорогостоящей и опасной гонки ядерных вооружений".