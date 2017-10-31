Как отмечается, 19 июля на сайте государственных закупок США Federal Business Opportunity появился контракт ВВС США, которые намеревались купить 12 образцов РНК и 27 образцов синовиальной оболочки, вырабатывающей необходимую для работы суставов синовиальную жидкость.

По словам представителя AETC Бо Дауни, в настоящее время центр по молекулярным исследованиям 59-й медицинской авиагруппы проводит "исследования опорно-двигательного аппарата для выявления различных биомаркеров, связанных с травмами".

Дауни добавил, что для исследований требовалось два набора образцов — с заболеваниями и контрольные образцы РНК и синовиальной оболочки. Первый набор предоставила "расположенная в США компания".

"В запросе [исследовательского центра] не было прописано, где должны быть получены образцы. Однако для продолжения исследования требовались аналогичные образцы. Поскольку первоначально поставщик предоставил образцы из России, подходящие для изначальной группы заболеваний, то и контрольная группа образцов также должна быть российского происхождения", — сказал он.

Представитель AETC отметил, что целью является целостность исследования, а не происхождение образцов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что "некие силы" собирают биологический материал россиян.