Разработанный Пентагоном план может быть представлен уже во вторник, 8 августа. По данным источников, во время операции предполагается использование беспилотников.

Если план получит одобрение, американские военные смогут проводить атаки против боевиков ИГ* на Филиппинах, которые представляют угрозу для союзников США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе для вооруженных сил Филиппин.

Как заявил пресс-секретарь Пентагона Джефф Дэвис, Вашингтон сотрудничает с Манилой в вопросах противодействия терроризму уже на протяжении 15 лет. В настоящее время на Филиппинах находится небольшая группа американских военных, которые оказывают стране поддержку в борьбе с боевиками ИГ*.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон, прибывший в Манилу на саммит стран АСЕАН, подчеркнул, что Вашингтон делится с филиппинскими властями разведывательной информацией и предоставил им несколько легких самолетов и беспилотников для воздушной разведки. Кроме того, в Вашингтоне дают рекомендации в отношении стратегии борьбы с экстремистами, добавил он.

США поставили Филиппинам два одномоторных самолета Cessna 208B, оснащенных оборудованием для наблюдения, которые будут использоваться, в частности, для борьбы с терроризмом. Как отмечает РИА "Новости", стоимость сделки превысила 30 миллионов долларов. Также США передали филиппинской армии 992 ракеты, 1040 ракетных двигателей и дополнительно планируют поставить 250 ракетных гранатометов и тысячу гранатометов в качестве помощи в борьбе с терроризмом.

Тиллерсон в своей речи подчеркнул, что не видит никакого противоречия в том, что США помогают Маниле в борьбе с ИГ, несмотря на факты нарушения местными властями прав человека.

Ранее правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch обвинили президента Филиппин Родриго Дутерте в том, что он не препятствовал массовым казням без суда и следствия людей, причастных к наркоторговле.

Боевики ИГ базируются в провинции Минданао на юге страны. В мае президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в Минданао после столкновений армии с поддерживающей ИГ* группировкой. Основной горячей точкой остается город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков.

В июне власти Филиппин заявили о готовности закупать оружие у России для борьбы с экстремистами. Тогда же сообщалось, что США передали Маниле сотни единиц оружия для этих целей.