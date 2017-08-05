Минобороны США настаивает на отправке на Украину высокотехнологичных летальных вооружений, включая переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) FGM-148 Javelin. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на трех представителей американской администрации.

Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис выразил уверенность, что инициатива исходила непосредственно от министра обороны США Джеймса Мэттиса.

Объем средств, который будет выделен на эти цели, не раскрывается. Как уточняет телеканал, в случае с ПТРК Javelin речь может идти о порядка 50 млн долларов (42,5 млн евро).

Официального подтверждения информации о предоставлении Киеву оружия пока не поступало. Глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт на брифинге для журналистов заявила, что подобные поставки пока не осуществлялись, однако "вероятность, что они будут иметь место, не исключена". NBC News отмечает, что пока неясно, будут ли они производиться через посредников, а также окажут ли США помощь в обучении украинских военных обращению с техникой.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что оружие предназначено, в первую очередь, для сдерживания агрессивных действий Москвы. На принятие Белым домом окончательного решения по реализации этого плана могут уйти месяцы, уточняло издание.