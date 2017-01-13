В задачу этих центров входит выявление "фейковых" новостей, укрепление киберзащиты, отслеживание активности социальных сетей, рассчитанных на русскоязычную аудиторию, политические партии, избирателей и лиц, ответственных за принятие решений.

Высокопоставленный представитель ЕС на условиях анонимности заявил, что Москва будет поддерживать на европейских выборах крайне правые и популистские партии. Другой источник агентства в ЕС заметил, что вбросы дезинформации наблюдаются перед каждым голосованием, представляющим интерес для Кремля, после чего исход часто бывает выгоден Кремлю.

В Брюсселе, где за 2016 год насчитали 110 отдельных попыток взломать серверы Европейской комиссии, планируют расширить отдел стратегических коммуникаций дипломатической службы ЕС, созданный в марте 2015 года для борьбы дезинформацией и российскими кампаниями для получения влияния и насчитывающий сейчас 30 человек.

Источник агентства в ЕС пожаловался, что защита от российского вмешательства не является для Брюсселя приоритетной задачей, и отметил, что отдел "не получает достаточного финансирования" и представляет собой "крошечную команду практически без всякой поддержки".

Отдельные представители блока создают собственные ведомства для мониторинга и ответных мер против дезинформации. Чехия, в частности, создала группу из 20 человек 1 января.

В Германии опасаются, что Кремль будет поддерживать евроскептиков и антииммигрантские партии

Франция и Германия недавно создали подразделения для ведения кибервойн, а представители НАТО сообщили Reuters, что подозревают Россию в спонсировании хакерских атак на их сети перед ключевыми саммитами.

Представители немецких спецслужб говорят, что Россия поддерживает евроскептиков и антииммигрантские партии в Германии и других странах Евросоюза. Канцлер Ангела Меркель заявила, что не может исключать вмешательство России в выборы.

Берлин рассматривает организацию группы для оценки материалов, направленных на дезинформацию, вроде резонансного ложного сообщения российских СМИ о девочке из семьи русских немцев, которую якобы похитили и изнасиловали мигранты.

Критик этой идеи в Германии указывают, что это приведет к созданию "министерства правды", которое ограничит свободу слова и повлияет на процесс выборов.

Министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан тоже предупредил о возможности влияния на французскую избирательную систему способами, опробованными в США, и призвал всех быть бдительными.

Западные специалисты по разведке указывают, что Москва использует для пропаганды не только канал RT, но и целый ряд площадок, в том числе соцсети и неправительственные организации.

Вопросы обеспечения кибербезопасности вызывают серьезное беспокойство у стран-членов НАТО, чьи послы в декабре обсудили конкретные опасения, которые высказывала Германия в отношени российского вмешательства в выборы, сообщили два дипломата.