Днем 1 августа произошла перестрелка в Московском областном суде, где проходит процесс по делу "банды ГТА" — группу выходцев из Средней Азии обвиняют в совершении серии убийств автомобилистов в Московской области. В результате перестрелки были убиты четверо обвиняемых.

В стеклянной клетке Мособлсуда перед судом предстали девять мужчин, все — выходцы из азиатских республик. В Москву они приехали главным образом из Таджикистана, а также Казахстана и Узбекистана. Подсудимым Зафарджону Гулямову (26 лет), Хазратхону Додохонову (33 года), Шерджону Кодирову (30 лет), Абдумукиму Мамадчонову (35 лет), Мирзомавлону Мирзошарипову (34 года), Холику Субханову (42 года), Анвару Улугмурадову (39 лет), Умару Хасанову и Фазлитдину Хасанову (30 лет) грозят пожизненные сроки. Разбирает дело "банды ГТА" Наталья Валикова, которая ранее рассматривала громкое уголовное дело против подполковника Владимира Квачкова, обвинявшегося в покушении на Анатолия Чубайса.

Стрельба началась во время перевозки обвиняемых в лифте. Они завладели оружием конвоя. Началась перестрелка, в результате которой трое обвиняемых погибли, еще двое ранены. Во время перестрелки всех людей эвакуировали из здания суда.

Кроме того, ранения получили два пристава. Находившаяся в здании суда адвокат Софья Рубасская заявила о том, что слышала не менее 20 выстрелов, а также видела раненую женщину-пристава, сообщает gazeta.ru. Среди посетителей суда пострадавших нет.

Преступников из "банды ГТА" обвиняют в совершении убийств на трассе М4 "Дон": одинокие машины останавливали с помощью шипов, после чего расстреливали водителей и пассажиров.

Следствие считает, что подсудимые не один год держали в страхе автомобилистов всего Московского региона: бандиты устраивали в районе трассы М4 "Дон" ловушки, чтобы поймать своих жертв, а после жестоко с ними расправлялись. Всего от их действий погибли 17 человек. Еще двое людей получили ранения, но выжили и помогли следствию составить фотороботы нападавших и выйти на их след. Всех обвиняемых задержали в ноябре 2014 года, а обвинение им предъявили 27 июня 2016-го. Никто из них судимостей не имел, все работали в России неофициально.