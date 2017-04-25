Если Макрон выиграет выборы, первой леди Франции станет его учительница

"Она на 24 года старше мужа, она указывает ему путь и консультирует его с тех пор, как ему исполнилось 15 лет. Сейчас она играет активную роль в его предвыборной кампании — дает рекомендации относительно речей, фактически помогает ему формировать программу", — говорится в статье.

"Эмманюэль Макрон не смог бы пуститься в эти приключения, если бы не она, — говорит Марк Ферраччи, ныне советник избирательного штаба Макрона, а в 2007 году — свидетель на их свадьбе. — Ее присутствие для него очень важно".

Сразу после победы в первом туре президентских выборов, 39-летний Макрон поблагодарил 63-летнюю Брижит. Без нее "я не стал бы тем, кто я есть", — заявил он, в то время как его сторонники скандировали имя Брижит.

Многие жены французских монархов и президентов вошли в историю, отмечает автор, упоминая о Марии-Антуанетте и Жозефине. "В 1914 году Генриетта Кайо, жена премьер-министра Франции, убила редактора газеты Le Figaro за то, что он в политическом смысле представлял опасность для ее мужа", — говорится в статье.

"Если в мае Макрон станет президентом, для него и его супруги проблема будет в том, чтобы необычная история их любви (их разница в возрасте — как у Дональда и Мелании Трамп, только наоборот) отвлекала внимание от важных вопросов", — замечает журналистка. Между тем новому президенту Франции придется работать в "мире после "Брекзита" и избрания Трампа", в ситуации, когда французская экономика восстанавливается вяло, а уровень безработицы составляет 10%.

Издание напоминает биографию Брижит: она была учительницей французской литературы и латыни, происходит из буржуазной семьи, известной по фамильной шоколадной фабрике. С Макроном познакомилась в 1992 году, когда он был 15-летним школьником и занимался в ее театральном кружке. "Постепенно их общение переросло в роман, побудивший ее развестись с мужем, отцом ее троих детей", — пишет издание.

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На данный момент Эмманюэль и Брижит уже более 10 лет прожили в законном браке, но их экстраординарный союз доныне вызывает удивление и непременно привлечет особое внимание, если они войдут в Елисейский дворец, не сомневается Фуке.

Сейчас супруги Макрон, сознавая, что нарушают кодекс поведения буржуазной и консервативной Франции, готовятся предотвращать потенциальные личные нападки. "Они нетипичная пара, и это только укрепляет их отношения", — заметил Ферраччи.

Супруги Макрон организовали публикации своих фото на обложках глянцевых журналов. "Макрон дважды отвечал на слухи о своей предполагаемой гомосексуальности: на политическом митинге он сам поднял эту тему и отшутился — мол, чтобы вести двойную жизнь, ему понадобится голограмма. Он также не страшится прямо затрагивать тему "школьника, который женился на своей учительнице", говорится в статье.

"Наша семья — не классического образца, это неоспоримый факт, — сказал он на политической встрече. — Но это не значит, будто в нашей семье меньше любви".

"Те, кто тесно сотрудничал с Макроном, говорят, что Брижит — в числе немногих, кому он доверяет", — продолжает журналистка. Алексис Колер, руководивший канцелярией Макрона, когда тот был министром экономики, свидетельствует: "Когда он был министром, она присутствовала на совещаниях".

Макрон поклялся: если он будет избран президентом, его жена впервые в истории Франции получит некий официальный статус. "Но не будет получать зарплату", — подчеркнул он.