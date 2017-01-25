Прибытие немецкого контингента планировалось еще накануне, но этому помешали нелетные погодные условия. В ближайшие дни солдаты из ФРГ будут решать в первую очередь вопросы логистики на военной базе в Рукле. Всего службу в Литве должны нести около полутысячи солдат бундесвера.

Незадолго до немецких военнослужащих в аэропорт литовской Паланги прибыли порядка 30 военных из Бельгии, а в порт Клайпеды — корабль с бельгийской военной техникой.

Североатлантический альянс на июльском саммите принял решение о переброске сил НАТО на восточный фланг в страны Балтии и Польшу в качестве гарантии их безопасности на фоне действий России на Украине. Германия будет осуществлять командование международным союзническим батальоном НАТО в Литве, общая численность которого составит около 1200 человек. США будут командовать в Польше, британцы — в Эстонии, а канадцы — в Латвии.

10 января начался транзит через Германию в Польшу военной техники и личного состава американской бронетанковой бригады.