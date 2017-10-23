По словам подполковника Бифанг, она всегда ощущала некоторую неполноценность, однако предпочитала мириться с этим до 40 лет. В какой-то момент она решила пройти курс гормональной терапии и сделать несколько операций.

Бифанг вступила в должность в среду,18 октября. Она служит в рядах бундесвера уже 23 года. Женщина возглавила 381-й батальон связи и обеспечения в городе Шторков (федеральная земля Бранденбург), личный состав которого насчитывает 750 человек.

43-летняя Бифанг отметила, что подчиненные нормально восприняли решение вышестоящего руководства о ее назначении. Она намерена активнее выступать в защиту прав и интересов трансгендеров.

Как сообщалось, в апреле этого года в Германии официально появились кибервойска — воинские подразделения для защиты от нападений в интернете и в других компьютерных сетях. За 4 года в них примут 1800 человек. Киберсолдатам разрешат не жить в армейских казармах и не вставать в шесть утра, а иметь свободный рабочий график и при желании работать из дома.