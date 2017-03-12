"Если мы не договоримся о более раннем саммите, то, предположительно, мы можем ожидать, что они встретятся на саммите G20 в Гамбурге в начале июля. Потому что это будет первое место, где они будут одновременно находиться", — сказал пресс-секретарь Путин, добавив, что "важно, так это то, что они сядут лицом к лицу и будут говорить".

Песков заявил, что в Кремле пока нет понимания по поводу того, как сложатся российско-американские отношения при новом президенте США Дональде Трампе, cообщает РИА "Новости". Он добавил, что Москва рассчитывает на более частые и глубокие контакты с Вашингтоном.

Он вновь заявил, что Россия не стремится к обсуждению с США вопроса об отмене санкций. "Россия никогда не станет пытаться вынести этот вопрос на повестку дня. Мы не будем касаться этого вопроса", — цитирует слова Пескова ТАСС. По словам Пескова, американская сторона сама решит, когда следует рассмотреть возможность отмены санкций.

В конце февраля заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил о начале подготовки встречи американского и российского президентов. Ранее в том же месяце Дмитрий Песков заявлял, что Путин и Трамп встретятся на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге, напоминает Lenta.ru.

Президенты России и США дважды общались по телефону. Последний разговор состоялся 28 января и продлился около 45 минут.