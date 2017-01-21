"Это очень сложный вопрос. Вы не можете просто отвести эти ракеты из Калининграда, не зная, что планы создания целой антироссийской ракетной системы на европейском континенте будут упразднены", — пояснил пресс-секретарь российского президента.

Ракетные комплексы "Искандер-М" были переброшены под Калининград осенью 2016 года. В МИД России заявили, что такое решение связано с деструктивными действиями НАТО. Появление данного вооружения в этом регионе вызвало обеспокоенность ряда государств, в том числе США.

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" разработан в 1990-е годы и принят на вооружение в 2006-м. Выпускается на замену устаревшим комплексам "Точка". Дальность действия ракет — 500 километров, для экспортной версии — 280 километров.