По словам Пескова, политики общались и во время обеда, однако отдельной встречей это назвать нельзя.

"Конечно, употребление такого термина, как какая-то "тайная" или "секретная" встреча — это только вызывает абсолютное удивление и непонимание, потому что была официальная, согласованная заранее по дипломатическим каналам двусторонняя встреча президентов Путина и Трампа", — сказал пресс-секретарь.

При этом Песков отметил, что президенты России и США "на полях" саммита неоднократно обменивались какими-то мнениями и фразами. "Не было каких-то секретных встреч, тайных встреч, и утверждать об этом абсолютно абсурдно", — добавил он.

Также пресс-секретарь подчеркнул, что "позиционировать это как какую-то отдельную встречу, которую пытаются от кого-то утаить — это проявление той самой шизофрении".

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что многочисленные обсуждения в СМИ по поводу второй встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 можно объяснить зацикленностью на этой теме.